Николя Саркози описал тюремное заключение как «ад» в своих мемуарах

Николя Саркози (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Бывший президент Франции Николя Саркози подробно описал свой краткий тюремный опыт в книге «Дневник заключенного», которая поступит в продажу 10 декабря. Отрывки из его мемуаров, опубликованные изданием Politico, раскрывают условия содержания в парижской тюрьме Ла-Санте, где политик провел несколько недель осенью 2025 года.

Саркози описывает атмосферу в тюрьме как невыносимую. «Заключенный без устали стучал металлическим предметом по прутьям своей камеры. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он казался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» — пишет он. Другой сосед раздражал его, напевая песни из мультфильма «Король лев» или стуча ложкой по решетке.

Условия в камере политик сравнивает с номером в дешевом отеле, отмечая «более жесткий матрас», чем у него был даже в армии. Подушки и одеяла, сделанные из «странного материала», также не устроили экс-президента. Он отказывался от тюремных обедов, которые приносили уже в 11:30, скептически отзываясь о еде на «маленьких пластиковых подносах».

Николя Саркози, президент Франции с 2007 по 2012 год, был приговорен 25 сентября 2025 года к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании ливийским режимом. 10 ноября того же года он был освобожден из тюрьмы до рассмотрения апелляции, слушания по которой назначены на период с марта по июнь 2026 года.