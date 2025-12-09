Николя Саркози описал тюремное заключение как «ад» в своих мемуарах
Бывший президент Франции Николя Саркози подробно описал свой краткий тюремный опыт в книге «Дневник заключенного», которая поступит в продажу 10 декабря. Отрывки из его мемуаров, опубликованные изданием Politico, раскрывают условия содержания в парижской тюрьме Ла-Санте, где политик провел несколько недель осенью 2025 года.
Саркози описывает атмосферу в тюрьме как невыносимую. «Заключенный без устали стучал металлическим предметом по прутьям своей камеры. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он казался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» — пишет он. Другой сосед раздражал его, напевая песни из мультфильма «Король лев» или стуча ложкой по решетке.
Условия в камере политик сравнивает с номером в дешевом отеле, отмечая «более жесткий матрас», чем у него был даже в армии. Подушки и одеяла, сделанные из «странного материала», также не устроили экс-президента. Он отказывался от тюремных обедов, которые приносили уже в 11:30, скептически отзываясь о еде на «маленьких пластиковых подносах».
Николя Саркози, президент Франции с 2007 по 2012 год, был приговорен 25 сентября 2025 года к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании ливийским режимом. 10 ноября того же года он был освобожден из тюрьмы до рассмотрения апелляции, слушания по которой назначены на период с марта по июнь 2026 года.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили