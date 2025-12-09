Путин в Кремле вручил участникам спецоперации звезды Героев России
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, награжденным за мужество и героизм, проявленные в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.
«В Кремль приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества», — говорится в сообщении.
Одна из наград вручена посмертно — семье сержанта Никиты Афанасьева.
Глава государства поблагодарил участников спецоперации за службу и отметил их исключительные мужество, доблесть, профессионализм и характер.
В мае Путин вручил золотую звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилой. Находясь на передовой, Болилая закрыла собой от осколков раненого бойца. Защищая солдата, женщина сама получила тяжелые ранения.
В тот же месяц командование представило медсестру к государственной награде «за героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга».
