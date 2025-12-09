 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Путин в Кремле вручил участникам спецоперации звезды Героев России

Сюжет
Военная операция на Украине

Путин в Кремле вручил участникам спецоперации звезды Героев России
Video

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России, награжденным за мужество и героизм, проявленные в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.

«В Кремль приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества», — говорится в сообщении.

Одна из наград вручена посмертно — семье сержанта Никиты Афанасьева.

Глава государства поблагодарил участников спецоперации за службу и отметил их исключительные мужество, доблесть, профессионализм и характер.

Путин вручил военкору Поддубному медаль Героя России
Политика

В мае Путин вручил золотую звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилой. Находясь на передовой, Болилая закрыла собой от осколков раненого бойца. Защищая солдата, женщина сама получила тяжелые ранения.

В тот же месяц командование представило медсестру к государственной награде «за героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга».

Плугина Ирина
Владимир Путин Кремль Герой России награждение участники боевых действий
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
