Глава Минобороны Германии отменил поездку на Рождество к военным
Министр обороны Германии Борис Писториус отменил свою традиционную рождественскую поездку к немецким военнослужащим в Румынии и Польше из-за болезни. Об этом сообщил Spiegel.
По информации газеты Bild, Борис Писториус заболел гриппом. Вместо него в командировку в Румынию и Польшу поедет статс-секретарь Минобороны Германии Нильс Шмид.
Для Бориса Писториуса это стало бы третьей рождественской командировкой. В 2023 году он посетил литовский город Рукла, где служат около 800 немецких солдат. А в прошлом году он посетил Ирак и Иорданию, где бундесвер участвует в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России).
