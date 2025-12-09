 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава Минобороны Германии отменил поездку на Рождество к военным

Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Германии Борис Писториус отменил свою традиционную рождественскую поездку к немецким военнослужащим в Румынии и Польше из-за болезни. Об этом сообщил Spiegel.

По информации газеты Bild, Борис Писториус заболел гриппом. Вместо него в командировку в Румынию и Польшу поедет статс-секретарь Минобороны Германии Нильс Шмид.

Для Бориса Писториуса это стало бы третьей рождественской командировкой. В 2023 году он посетил литовский город Рукла, где служат около 800 немецких солдат. А в прошлом году он посетил Ирак и Иорданию, где бундесвер участвует в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России).

Анастасия Бычкова
Германия Рождество елка Борис Писториус
