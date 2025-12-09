Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,7% за неделю
В России продолжает расти сезонная заболеваемость респираторными инфекциями. На 49-й неделе текущего эпидемического сезона общее число случаев ОРВИ и гриппа увеличилось на 19,3%. Общая картина соответствует обычной сезонной динамике, но темпы роста остаются высокими. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Наиболее заметный прирост наблюдается в заболеваемости гриппом: за неделю зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев, что в 1,7 раза больше, чем на предыдущей неделе. Основным циркулирующим штаммом остается вирус гриппа A (H3N2).
Также фиксируется рост заболеваемости COVID-19: на 13,7% за неделю. Было выявлено около 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.
Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями отмечен в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада.
В рамках всероссийской прививочной кампании против гриппа уже привито более 78,3 миллиона человек, что составляет 53,2% от всего населения страны.
Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать меры профилактики:
- по возможности избегать мест массового скопления людей,
- ограничивать контакты при первых признаках недомогания,
- регулярно проветривать помещения,
- тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.
При появлении симптомов ОРВИ, гриппа или COVID-19 ведомство советует оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью. Ситуация с распространением инфекций остается на контроле Роспотребнадзора.
