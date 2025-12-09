 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,7% за неделю

Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 выросла на 13,7% за неделю
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России продолжает расти сезонная заболеваемость респираторными инфекциями. На 49-й неделе текущего эпидемического сезона общее число случаев ОРВИ и гриппа увеличилось на 19,3%. Общая картина соответствует обычной сезонной динамике, но темпы роста остаются высокими. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Наиболее заметный прирост наблюдается в заболеваемости гриппом: за неделю зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев, что в 1,7 раза больше, чем на предыдущей неделе. Основным циркулирующим штаммом остается вирус гриппа A (H3N2).

Также фиксируется рост заболеваемости COVID-19: на 13,7% за неделю. Было выявлено около 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями отмечен в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада.

В рамках всероссийской прививочной кампании против гриппа уже привито более 78,3 миллиона человек, что составляет 53,2% от всего населения страны.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать меры профилактики:

  • по возможности избегать мест массового скопления людей,
  • ограничивать контакты при первых признаках недомогания,
  • регулярно проветривать помещения,
  • тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

При появлении симптомов ОРВИ, гриппа или COVID-19 ведомство советует оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью. Ситуация с распространением инфекций остается на контроле Роспотребнадзора.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
COVID-19 грипп ОРВИ Роспотребнадзор
Материалы по теме
Роспотребнадзор оценил угрозу пандемии птичьего гриппа
Общество
Заболеваемость гриппом с начала октября выросла более чем в 6 раз
Общество
Чуланов сообщил, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 14:07 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 14:07
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
В Ивановской области после крушения Ан-22 создали оперативный штаб Политика, 14:07
В Казахстане арестовали активы фигуранта дела о взятках в Минобороны Политика, 14:06
Сийярто выразил надежду на скорый мир на Украине и отмену санкций Политика, 14:06
В России появились почтовые марки с участниками спецоперации на Украине Общество, 14:02
В Троицке не поддержали установку скульптуры «Семья солдата СВО» Общество, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:57
Песков не смог назвать сроки возврата ставки НДС к 20% Политика, 13:56
Лучший защитник-бомбардир КХЛ пропустит Кубок «Первого канала» Спорт, 13:54
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года Финансы, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
ИИ и персонал: как технологизация изменила HR Тренды, 13:37