Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,7% за неделю

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России продолжает расти сезонная заболеваемость респираторными инфекциями. На 49-й неделе текущего эпидемического сезона общее число случаев ОРВИ и гриппа увеличилось на 19,3%. Общая картина соответствует обычной сезонной динамике, но темпы роста остаются высокими. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Наиболее заметный прирост наблюдается в заболеваемости гриппом: за неделю зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев, что в 1,7 раза больше, чем на предыдущей неделе. Основным циркулирующим штаммом остается вирус гриппа A (H3N2).

Также фиксируется рост заболеваемости COVID-19: на 13,7% за неделю. Было выявлено около 11 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями отмечен в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада.

В рамках всероссийской прививочной кампании против гриппа уже привито более 78,3 миллиона человек, что составляет 53,2% от всего населения страны.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать меры профилактики:

по возможности избегать мест массового скопления людей,

ограничивать контакты при первых признаках недомогания,

регулярно проветривать помещения,

тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

При появлении симптомов ОРВИ, гриппа или COVID-19 ведомство советует оставаться дома и своевременно обращаться за медицинской помощью. Ситуация с распространением инфекций остается на контроле Роспотребнадзора.