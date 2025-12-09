Приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки признали законным

Мосгорсуд признал законным приговор Мещанского районного суда в отношении Никиты Дубаса и Александра Кима. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Оба фигуранта были признаны виновными в организации экскурсии, не соответствующей требованиям безопасности и повлекшей смерть людей.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы. Приговор районного суда в части наказания оставили без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

В апреле Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу об организации экскурсии по коллектору реки Неглинки, в результате которой погибли восемь человек.

Генеральный директор компании по продаже экскурсий ООО «Спутник» Александр Ким получил пять с половиной лет лишения свободы, а составитель объявления о экскурсии Никита Дубас — восемь с половиной лет. Фигурантов признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Трагедия произошла 20 августа 2023 года во время экскурсии по коллектору Неглинки. В ней участвовали семь туристов, включая троих несовершеннолетних, а также диггер. Из-за сильного дождя в Москве уровень воды резко поднялся, люди утонули.

По версии следствия, Ким и Дубас не удостоверились в безопасности мероприятия и не отменили его, когда стало известно о неблагоприятном прогнозе погоды.