 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки признали законным

Суд признал законным приговор организаторам экскурсии по коллектору Неглинки

Мосгорсуд признал законным приговор Мещанского районного суда в отношении Никиты Дубаса и Александра Кима. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Оба фигуранта были признаны виновными в организации экскурсии, не соответствующей требованиям безопасности и повлекшей смерть людей.

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы. Приговор районного суда в части наказания оставили без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Организаторы экскурсии по коллектору Неглинки получили до 8,5 лет колонии
Общество

В апреле Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу об организации экскурсии по коллектору реки Неглинки, в результате которой погибли восемь человек.

Генеральный директор компании по продаже экскурсий ООО «Спутник» Александр Ким получил пять с половиной лет лишения свободы, а составитель объявления о экскурсии Никита Дубас — восемь с половиной лет. Фигурантов признали виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).

Число погибших при экскурсии по коллекторам Москвы выросло до восьми
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Трагедия произошла 20 августа 2023 года во время экскурсии по коллектору Неглинки. В ней участвовали семь туристов, включая троих несовершеннолетних, а также диггер. Из-за сильного дождя в Москве уровень воды резко поднялся, люди утонули.

По версии следствия, Ким и Дубас не удостоверились в безопасности мероприятия и не отменили его, когда стало известно о неблагоприятном прогнозе погоды.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
приговор суд Москва Неглинка экскурсия
Материалы по теме
Число погибших при экскурсии по коллекторам Москвы выросло до восьми
Общество
Организаторы экскурсии по коллектору Неглинки получили до 8,5 лет колонии
Общество
Организаторам экскурсии по коллектору Неглинки запросили до 9 лет колонии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 13:57 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 13:57
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
В Ивановской области после крушения Ан-22 создали оперативный штаб Политика, 14:07
В Казахстане арестовали активы фигуранта дела о взятках в Минобороны Политика, 14:06
Сийярто выразил надежду на скорый мир на Украине и отмену санкций Политика, 14:06
В России появились почтовые марки с участниками спецоперации на Украине Общество, 14:02
В Троицке не поддержали установку скульптуры «Семья солдата СВО» Общество, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:57
Песков не смог назвать сроки возврата ставки НДС к 20% Политика, 13:56
Лучший защитник-бомбардир КХЛ пропустит Кубок «Первого канала» Спорт, 13:54
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года Финансы, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
ИИ и персонал: как технологизация изменила HR Тренды, 13:37