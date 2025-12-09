Миронов призвал поднять МРОТ до 60 тыс. руб.
Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой кардинального повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. По его мнению, его нужно привязать к реальной стоимости жизни и поднять до 60 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС.
«МРОТ в РФ нужно привязать к потребительской корзине и повысить его до 60 тыс. руб. Эту инициативу поддерживают профсоюзные объединения и эксперты», — заявил Миронов.
Политик отметил, что эту позицию разделяют крупные профсоюзы. Накануне Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП), объединяющая организации стран СНГ, на своем заседании в Москве рекомендовала для расчета МРОТ использовать «минимальный потребительский бюджет». Федерация независимых профсоюзов России оценила необходимый минимальный доход в 59 625 руб.
«Принцип и даже итоговые значения практически полностью повторяют подходы, которые уже много лет предлагает «Справедливая Россия». Еще в 2019 году совместно с учеными РАН мы рассчитали размер МРОТ на основе потребительской корзины», — добавил Миронов.
По его мнению, в современную потребительскую корзину, на основе которой должен рассчитываться МРОТ, необходимо включать не только продукты питания и товары первой необходимости, но и базовые услуги, такие как связь, транспорт и другие.
