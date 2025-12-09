В Российской академии наук провели реформу отделений

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Российской академии наук изменится состав отделений по областям и направлениям науки. Такое решение было принято на общем собрании членов РАН во вторник, передает корреспондент РБК.

Теперь отделений будет 14, а не 13. Некоторые отделения объединили, так что вместо двух отделений (общественных наук и глобальных проблем и международных отношений) будет одно — отделение социальных наук и международных отношений.

Отделение сельскохозяйственных наук, наоборот, будет разделено на отделение земледелия, растениеводства и агроинжерии и отделение животноводства, пищевых систем и экономики сельского хозяйства. Вместо одного отделения медицинских наук появится три — отделение клинической медицины, отделение профилактической медицины, отделение физиологических и медико-биологических наук.

В отделениях, которые затронут преобразования, будут назначены исполняющие обязанности руководителей до предстоящих выборов в академии наук, пояснил в ходе заседания председатель комиссии по подготовке предложений по совершенствованию структуры РАН Валерий Козлов. По его словам, внутри отделений будет возможно уточнить перечень секций и их название. Козлов также не исключил перехода академиков из одного отделения в другие, но, по его мнению, это могут быть единичные случаи.