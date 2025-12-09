 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Российской академии наук провели реформу отделений

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Российской академии наук изменится состав отделений по областям и направлениям науки. Такое решение было принято на общем собрании членов РАН во вторник, передает корреспондент РБК.

Теперь отделений будет 14, а не 13. Некоторые отделения объединили, так что вместо двух отделений (общественных наук и глобальных проблем и международных отношений) будет одно — отделение социальных наук и международных отношений.

Отделение сельскохозяйственных наук, наоборот, будет разделено на отделение земледелия, растениеводства и агроинжерии и отделение животноводства, пищевых систем и экономики сельского хозяйства. Вместо одного отделения медицинских наук появится три — отделение клинической медицины, отделение профилактической медицины, отделение физиологических и медико-биологических наук.

В отделениях, которые затронут преобразования, будут назначены исполняющие обязанности руководителей до предстоящих выборов в академии наук, пояснил в ходе заседания председатель комиссии по подготовке предложений по совершенствованию структуры РАН Валерий Козлов. По его словам, внутри отделений будет возможно уточнить перечень секций и их название. Козлов также не исключил перехода академиков из одного отделения в другие, но, по его мнению, это могут быть единичные случаи.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Российская академия наук Геннадий Красников РАН
Геннадий Красников фото
Геннадий Красников
ученый, президент Российской академии наук
30 апреля 1958 года
Материалы по теме
Путин утвердил новую стратегию развития здравоохранения до 2030 года
Политика
Как привлечь молодежь в науку
Общество
Ученые спрогнозировали мощные магнитные бури и полярные сияния
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 13:57 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 13:57
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
В Ивановской области после крушения Ан-22 создали оперативный штаб Политика, 14:07
В Казахстане арестовали активы фигуранта дела о взятках в Минобороны Политика, 14:06
Сийярто выразил надежду на скорый мир на Украине и отмену санкций Политика, 14:06
В России появились почтовые марки с участниками спецоперации на Украине Общество, 14:02
В Троицке не поддержали установку скульптуры «Семья солдата СВО» Общество, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:57
Песков не смог назвать сроки возврата ставки НДС к 20% Политика, 13:56
Лучший защитник-бомбардир КХЛ пропустит Кубок «Первого канала» Спорт, 13:54
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Приток валюты на вклады россиян оказался максимальным почти за два года Финансы, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
ИИ и персонал: как технологизация изменила HR Тренды, 13:37