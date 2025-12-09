 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ТАСС сообщил, что украинцы начали мстить сотрудникам ТЦК

ТАСС: украинцы начали мстить сотрудникам ТЦК за убийство отца с ребенком
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Жители Украины начали активнее передавать российским военным данные о местоположении сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) после инцидента в Херсонской области, где автомобиль ТЦК насмерть сбил мужчину и его ребенка. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, после подобных случаев число сообщений с координатами сотрудников ТЦК увеличивается.

«Такие случаи подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», — заявил источник.

На одесском рынке гражданские разгромили автобус военкомов
Политика
Фото:partyzzzan / Fotodom / Shutterstock

Тему принудительной мобилизации на Украине обсуждают уже многие месяцы. В частности, речь идет о рейдах сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в общественных местах для проверки документов и отбора лиц, к которым возникли вопросы, а также о так называемой «бусификации» — принудительном задержании граждан, которых затем загружают в автобусы-«бусики»

В конце июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация идет по плану, а на «скандальные» инциденты с ТЦК приходится 5–10% случаев.

В конце октября глава комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев отметил, что все видео с «бусификацией» являются фейками.

24 февраля 2022 года Украина объявила всеобщую мобилизацию и военное положение, которые с тех пор неоднократно продлевались. На фоне нехватки военнослужащих весной 2024 года были ужесточены правила мобилизации, в том числе снижен возраст подлежащих призыву с 27 до 25 лет. Весной 2025 года Киев также запустил новый вид контракта для молодых людей 18–25 лет, не подпадающих под призыв по мобилизации.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина ТЦК мобилизация
Материалы по теме
В Киеве сотрудники ТЦК задержали учителя физкультуры во время урока
Политика
Неизвестные с битами и трубами напали на сотрудников ТЦК на Украине
Политика
В Кременчуге двое военных ранены в результате стрельбы в ТЦК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 12:17 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 12:17
Яшина заочно приговорили по делу о нарушении закона об иноагентах Политика, 12:44
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Трамп назвал угрозой нацбезопасности негативное решение ВС по пошлинам Политика, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Военные сборы — 2026: что нужно знать находящимся в запасе База знаний, 12:29
В Ивановской области упал Ан-22 Политика, 12:28
«Чешский Трамп» снова стал премьером: чем известен политик-миллиардер 12:28
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Денег и статуса уже недостаточно. Что изменилось в подходах к мотивации Образование, 12:24
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус — 2025». Список Life, 12:24
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 12:22
Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ будет гуманным Спорт, 12:21
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Оператор «Турецкого потока» перевезет штаб-квартиру в Венгрию Бизнес, 12:18
Пошаговая инструкция: как гарантировать результаты от стратсессииПодписка на РБК, 12:14