ТАСС сообщил, что украинцы начали мстить сотрудникам ТЦК

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Жители Украины начали активнее передавать российским военным данные о местоположении сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) после инцидента в Херсонской области, где автомобиль ТЦК насмерть сбил мужчину и его ребенка. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, после подобных случаев число сообщений с координатами сотрудников ТЦК увеличивается.

«Такие случаи подталкивают людей чаще передавать координаты, чтобы отомстить сотрудникам центров комплектования», — заявил источник.

Тему принудительной мобилизации на Украине обсуждают уже многие месяцы. В частности, речь идет о рейдах сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в общественных местах для проверки документов и отбора лиц, к которым возникли вопросы, а также о так называемой «бусификации» — принудительном задержании граждан, которых затем загружают в автобусы-«бусики»

В конце июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация идет по плану, а на «скандальные» инциденты с ТЦК приходится 5–10% случаев.

В конце октября глава комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев отметил, что все видео с «бусификацией» являются фейками.

24 февраля 2022 года Украина объявила всеобщую мобилизацию и военное положение, которые с тех пор неоднократно продлевались. На фоне нехватки военнослужащих весной 2024 года были ужесточены правила мобилизации, в том числе снижен возраст подлежащих призыву с 27 до 25 лет. Весной 2025 года Киев также запустил новый вид контракта для молодых людей 18–25 лет, не подпадающих под призыв по мобилизации.