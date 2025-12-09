Роскачество назвало лучшие игристые вина России по итогам года

Фото: Роман Соколов / ТАСС

В рамках ежегодного исследования Роскачества «Винный гид России» наивысшие оценки получили игристые вина из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. Всего эксперты оценили 132 позиции, подавляющее большинство из которых составили белые вина.

Это 84 вина, произведенных методом Шарма, и 48 «классических» вин с выдержкой в бутылке, включая категорию «Российское шампанское».

Лучшим вином рейтинга в этом году стало игристое от «Абрау-Дюрсо» «Brut d’Or Блан де Блан» 2021 года (Краснодарский край). Среди лидеров, изготовленных классическим способом, также «Brut d'Or Блан де Нуар» от «Абрау-Дюрсо» (2021) и «Блан де Блан» от «Фанагории» (2019) (Краснодарский край).

Среди белых брютов, изготовленных методом Шарма, эксперты признали лучшей «Квинтэссенцию Рислинг Зект Касание» от «Мысхако». На втором месте рейтинга — «Пар ла Мер. Пино Блан» («Шато Тамань»), на третьем — «Артэ Просека» от «Аристова».

Лучшие розовые брюты по версии исследования — «Пино Нуар» от «Новый Свет» и «Империал Кюве» от «Абрау-Дюрсо», а вина резервуарного метода — «Пар ла Мер. Пино Нуар» от «Шато Тамань» и «Рутсток Кобер» от «Мысхако».

Лучшим сладким игристым оказалось «Тет де Шеваль» 2022 года («Поместье Голубицкое»).

В категории петнатов эксперты выделили «Кокур Белый», «Пет-Нат» и «Петнат» от виноделен «Два брата», «Ведерниковъ» и «Такое вино» соответственно.

«Винный гид России» — проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР) при поддержке Россельхозбанка. Рейтинг публикуется с 2018 года.