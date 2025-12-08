 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В театре Моссовета рассказали о дате прощания с актером Сулимовым

Театр Моссовета: прощание с народным артистом РФ Сулимовым состоится 12 декабря
Владимир&nbsp;Сулимов
Владимир Сулимов (Фото: teatrmossoveta / Telegram)

В театре Моссовета (ул. Большая Садовая, д. 16, стр. 1) 12 декабря в 11:00 состоится прощание с народным артистом России Владимиром Сулимовым. Актер, служивший в театре более шести десятилетий, скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале театра.

Владимир Сулимов пришел в труппу театра Моссовета в 1960 году. Его лично принимал легендарный режиссер Юрий Завадский, который тогда назвал молодого актера «надеждой нашего театра». За долгую карьеру Сулимов создал на сцене более 70 запоминающихся ролей.

Коллеги вспоминают его как артиста невероятного диапазона. Как говорил о нем актер Александр Леньков: «Он практически может играть всё: и великосветских людей, и иностранцев, и жуликов. Может барина? Может. Рабочего? Может. Палача? Может». Сулимов блестяще играл как комедийные, так и глубоко драматические роли, такие как обер-секретарь тайной полиции Шешковский в «Царской охоте».

Помимо актерской работы, Владимир Сулимов был известным педагогом, профессором Театрального училища им. Щепкина, передававшим традиции отечественной театральной школы новым поколениям артистов. 

