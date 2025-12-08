МИД Польши созывает экстренное заседание Совета государств Прибалтики
Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о созыве внеочередного заседания Совета государств Балтийского моря. Об этом он сообщил в социальной сети Х.
По словам Сикорского, главными темами встречи станут вопросы европейской безопасности и ситуация вокруг конфликта на Украине.
В состав Совета государств Балтийского моря (СГБМ) входят Польша, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Латвия, Эстония и Германия. В его работе также участвуют представители Европейской комиссии.
Организация была создана в 1992 году для развития регионального сотрудничества. Россия дважды возглавляла совет — в 2001–2002 и 2012–2013 годах. Однако 4 марта 2022 года, после начала военной операции на Украине, Россия была исключена из состава СГБМ, а у Белоруссии был отозван статус государства-наблюдателя.
