 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД Польши созывает экстренное заседание Совета государств Прибалтики

МИД Польши созывает экстренное заседание Совета государств Балтийского моря
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Mateusz Bialczyk / Arena Akcji / Global Look Press)

Глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о созыве внеочередного заседания Совета государств Балтийского моря. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

По словам Сикорского, главными темами встречи станут вопросы европейской безопасности и ситуация вокруг конфликта на Украине.

В состав Совета государств Балтийского моря (СГБМ) входят Польша, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Латвия, Эстония и Германия. В его работе также участвуют представители Европейской комиссии.

Организация была создана в 1992 году для развития регионального сотрудничества. Россия дважды возглавляла совет — в 2001–2002 и 2012–2013 годах. Однако 4 марта 2022 года, после начала военной операции на Украине, Россия была исключена из состава СГБМ, а у Белоруссии был отозван статус государства-наблюдателя.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Польша заседание Радослав Сикорский
Материалы по теме
Польша захотела стать главным хабом для экспорта СПГ в Европу
Политика
В Польше задержали трех украинцев со шпионским и хакерским оборудованием
Политика
Отсутствие Польши на саммите в Лондоне объяснили ее «слабостью»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 19:36 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 19:36
Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным Политика, 19:48
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа Политика, 19:43
Рублев получил награду ATP за благотворительность Спорт, 19:34
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 19:31
Вакансии в агросекторе выросли на 135%. Почему там некому работать. ВидеоПодписка на РБК, 19:29 
Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros. Политика, 19:27
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие» Политика, 19:25
«Ливерпуль» не взял критиковавшего клуб Салаха на матч Лиги чемпионов Спорт, 19:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:17
Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
РАДИО
 Политика, 19:16
Модель GROW: как руководителю стать коучем для своих сотрудников Образование, 19:15
Посол Франции рассказал, какими должны быть условия для мира на Украине
РАДИО
 Политика, 19:08
Какой ресторан выбрать: кухня Байкала, банный ужин и димсамы а-ля рус Стиль, 19:00