 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин заявил об увеличении необлагаемой выплаты при рождении ребенка

Путин: работникам смогут выплачивать при рождении детей до ₽1 млн без налогов
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Выплата от работодателя сотруднику при рождении ребенка, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас не облагаются НДФЛ корпоративные выплаты на детей до 50 тыс. рублей, напомнил он.

Глава государства также анонсировал новые выплаты на детей из малообеспеченных семей.

«Запланированы новые меры поддержки семей с детьми. В том числе семейная выплата, которую с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей», — сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, новые меры продиктованы реальностью — в том числе снижающейся рождаемостью. Ее необходимо стимулировать, преодолевая внешние вызовы и «сложные тенденции». «Начиная с текущего года, показатель рождаемости включен в оценку работы глав субъектов», — сказал Путин.

В апреле Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые позволят освободить от НДФЛ выплаты работодателей на детей до 1 млн рублей. Путин выступил с этой инициативой в конце прошлого года.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
выплата Дети Владимир Путин нацпроекты
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 19:36 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 19:36
Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным Политика, 19:48
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа Политика, 19:43
Рублев получил награду ATP за благотворительность Спорт, 19:34
Что получилось из коллаборации книжного магазина и девелоперской компании Стиль, 19:31
Вакансии в агросекторе выросли на 135%. Почему там некому работать. ВидеоПодписка на РБК, 19:29 
Paramount решила побороться с Netflix за Warner Bros. Политика, 19:27
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Кадырова наградили медалью Росгвардии «За боевое отличие» Политика, 19:25
«Ливерпуль» не взял критиковавшего клуб Салаха на матч Лиги чемпионов Спорт, 19:19
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:17
Посол Франции оценил возможность конфискации российских активов
РАДИО
 Политика, 19:16
Модель GROW: как руководителю стать коучем для своих сотрудников Образование, 19:15
Посол Франции рассказал, какими должны быть условия для мира на Украине
РАДИО
 Политика, 19:08
Какой ресторан выбрать: кухня Байкала, банный ужин и димсамы а-ля рус Стиль, 19:00