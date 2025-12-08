Путин заявил об увеличении необлагаемой выплаты при рождении ребенка

Путин: работникам смогут выплачивать при рождении детей до ₽1 млн без налогов

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Выплата от работодателя сотруднику при рождении ребенка, которая не облагается НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас не облагаются НДФЛ корпоративные выплаты на детей до 50 тыс. рублей, напомнил он.

Глава государства также анонсировал новые выплаты на детей из малообеспеченных семей.

«Запланированы новые меры поддержки семей с детьми. В том числе семейная выплата, которую с 2026 года смогут получать семьи с невысокими доходами, где растут двое и более детей», — сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, новые меры продиктованы реальностью — в том числе снижающейся рождаемостью. Ее необходимо стимулировать, преодолевая внешние вызовы и «сложные тенденции». «Начиная с текущего года, показатель рождаемости включен в оценку работы глав субъектов», — сказал Путин.

В апреле Минфин подготовил поправки к Налоговому кодексу, которые позволят освободить от НДФЛ выплаты работодателей на детей до 1 млн рублей. Путин выступил с этой инициативой в конце прошлого года.