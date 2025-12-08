Цена меди на бирже достигла исторического максимума
Стоимость меди на мировых рынках взлетела до рекордного уровня на фоне растущих опасений по поводу глобального дефицита поставок. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
В понедельник, 8 декабря, котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросли в ходе торгов на 0,9%, достигнув пика в $11 749 за тонну. К вечеру по московскому времени рост замедлился до 0,1%, а цена скорректировалась до $11 655 за тонну.
Аналитики ANZ Research объясняют ситуацию «паническими покупками» на фоне острой нехватки предложения. В течение года добыча меди неоднократно прерывалась из-за аварий на крупнейших рудниках. Наиболее серьезный инцидент произошел в сентябре на индонезийском месторождении Грасберг, втором по величине в мире. После того как подземные туннели затопило грязью, оператор Freeport-McMoRan объявил форс-мажор и полностью остановил добычу, а позже снизил свои производственные прогнозы.
Дополнительное давление на рынок оказывают опасения введения торговых барьеров. Как сообщает WSJ, импорт меди в США резко вырос из-за слухов о возможном введении пошлин на ввоз аффинированных металлов администрацией президента США Дональда Трампа в следующем году. Это привело к тому, что металл стал скапливаться в США, создавая дефицит в других регионах мира.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили