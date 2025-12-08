Цена меди на бирже достигла исторического максимума

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Стоимость меди на мировых рынках взлетела до рекордного уровня на фоне растущих опасений по поводу глобального дефицита поставок. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В понедельник, 8 декабря, котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) выросли в ходе торгов на 0,9%, достигнув пика в $11 749 за тонну. К вечеру по московскому времени рост замедлился до 0,1%, а цена скорректировалась до $11 655 за тонну.

Аналитики ANZ Research объясняют ситуацию «паническими покупками» на фоне острой нехватки предложения. В течение года добыча меди неоднократно прерывалась из-за аварий на крупнейших рудниках. Наиболее серьезный инцидент произошел в сентябре на индонезийском месторождении Грасберг, втором по величине в мире. После того как подземные туннели затопило грязью, оператор Freeport-McMoRan объявил форс-мажор и полностью остановил добычу, а позже снизил свои производственные прогнозы.

Дополнительное давление на рынок оказывают опасения введения торговых барьеров. Как сообщает WSJ, импорт меди в США резко вырос из-за слухов о возможном введении пошлин на ввоз аффинированных металлов администрацией президента США Дональда Трампа в следующем году. Это привело к тому, что металл стал скапливаться в США, создавая дефицит в других регионах мира.