Общество
0

В Москве начали поиски блогерши после видео с ребенком в пакете

В Москве начали поиски блогерши Сапариной после видео с ребенком в пакете
Анна Сапарина
Анна Сапарина (Фото: anna____sap / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Полиция проводит проверку в отношении блогерши Анны Сапариной, опубликовавшей в соцсетях видео, где она запечатывает своего ребенка в вакуумный пакет для вещей. Поиски женщины в Саратове не увенчались успехом, и теперь они продолжаются в Москве, куда она переехала несколько лет назад. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«Она на постоянной основе проживает в городе Москве. Она зарегистрирована здесь, здесь мать проживает», — сообщил собеседник агентства. Мать Сапариной подтвердила, что на видео действительно ее внук, и уточнила, что ее дочь живет в столице уже три или четыре года.

Поводом для проверки стало видео, которое блогерша опубликовала на прошлой неделе в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). На кадрах женщина с помощью пылесоса откачивает воздух из большого вакуумного пакета, внутри которого сидит ее маленький сын. Когда воздуха становится мало, ребенок начинает кричать «Мама!». Подпись под роликом гласила: «Когда шла третья неделя на больничном».

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ксения Потрошилина
блогеры ребенок полиция проверка
