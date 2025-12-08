Мурашко рассказал о разработке трех новых вакцин от туберкулеза

Вакцинация: когда и от чего прививаться

Михаил Мурашко (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В России сейчас создаются три новых вакцины против туберкулеза; одна из них завершает второй этап клинических исследований, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Наименования препаратов он не озвучил.

«Мы считаем, что сотрудничество в этом направлении по профилактике и лечению туберкулеза весьма перспективно», — сказал он на встрече с главами представительств дипломатических представительств арабских государств в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (цитата по ТАСС).

Мурашко также напомнил, что Россия является одной стран, где в прошлом отмечалась высокая нагрузка на систему здравоохранения по туберкулезу, но Всемирная организация здравоохранения уже исключила Россию из этого списка.

По данным ВОЗ, в 2023 году туберкулез впервые выявили у 8,2 млн по всему миру. Россия находилась на девятом месте с 38 случаями на 100 тыс. человек. По итогам 2024 года этот показатель в России снизился до 26,9.

Сейчас для профилактики туберкулеза применяется вакцина БЦЖ. Инъекцию делают новорожденному в роддоме — на 3-7 день жизни, если нет противопоказаний.

Туберкулез — распространенное инфекционное заболевание. Возбудитель туберкулеза (палочка Коха, Mycobacterium tuberculosis) наиболее часто поражает легкие.Симптомы на начальных этапах практически отсутствуют. Основной источник заражения — человек с «открытой» формой заболевания. Повышенный риск заболеть имеют люди с ослабленной иммунной системой, в том числе ВИЧ-инфицированные, страдающие диабетом и курящие.