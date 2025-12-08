Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Советская фирма «Мелодия» возобновила производство виниловых пластинок. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первой пластинкой стала знаменитая советская аутогенная тренировка 1980-х годов, созданная в ялтинском санатории «Энергетик» в рамках программ по здоровому образу жизни. В стартовую партию также вошли альбомы «По волне моей памяти» Давида Тухманова, «Disco Alliance» латвийской группы Zodiac и альбом казахстанского ВИА «Дос-Мукасан».

Пластинки напечатаны в 2025 году по матрицам, изготовленным с оригинальных мастер-лент. В издания включены оригинальные аннотации музыкального критика Дениса Бояринова и кандидата психологических наук Натальи Кисельниковой.

На первом этапе производство начнет выпуск альбомов «Фирмы Мелодия», в дальнейшем планируется расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний.

Проект возобновления выпуска винила готовился к 60-летию лейбла и стартовал в 2024 году. Генеральный директор «Мелодии» Андрей Кричевский заявил, что возвращение бренда к выпуску винила является «естественным развитием музыкальных традиций в стране».