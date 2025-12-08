В Подмосковье арестовали трех граждан Узбекистана, готовивших теракт
Королевский городской суд Московской области взял под стражу троих граждан Узбекистана, обвиняемых в попытке совершить террористический акт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Согласно версии следствия, задержанные вступили в переписку с неустановленными лицами, чтобы помочь украинским спецслужбам в организации взрыва на территории России. Для реализации этого плана они получили от сообщников полиэтиленовый пакет, в котором находился предмет, внешне похожий на взрывное устройство.
Однако довести преступный замысел до конца обвиняемые не успели. Их задержали сотрудники ФСБ России и Главного управления МВД по Московской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела и личности возможных сообщников.
