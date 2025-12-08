Володин заявил о недопустимости платных услуг в электронных дневниках

Вячеслав Володин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Введение платных функций в электронных школьных дневниках является недопустимым. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале.

«В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», — заявил спикер.

Поводом для заявления стали жалобы родителей на то, что при использовании мобильного приложения электронного дневника им предлагают оформить платную подписку, тогда как веб-версия остается бесплатной, отметил председатель Госдумы.

По словам Володина, родители также сообщают о случаях, когда отдельные учебные материалы в электронных дневниках доступны только за дополнительную плату. Он подчеркнул, что подобная практика недопустима.

Минпросвещения отреагировало на жалобы о платных подписках при работе с региональными электронными дневниками. В ведомстве сообщили, что ученики и родители могут бесплатно пользоваться федеральным приложением «Госуслуги Моя школа». Сервис охватывает школы 83 субъектов России, им уже воспользовались почти 5 млн человек. Приложение может работать как вместе с региональными системами, так и самостоятельно.

В министерстве отметили, что в приложении нет платы за использование, а все функции доступны и в мобильной версии и на компьютере.

Сервис позволяет отслеживать расписание, домашние задания, динамику оценок, пользоваться чек-листами и библиотекой цифровых материалов. Вход осуществляется через «Госуслуги», при этом данные школы не хранятся в приложении. Использование сервиса добровольное.