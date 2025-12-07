Умер актер из «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников
Организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Перми Дмитрий Красильников умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщается на странице проекта «Стендап Мафия Пермь» во «ВКонтакте».
Красильников скончался 6 декабря после инсульта. «Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — говорится в сообщении.
Прощание состоится 9 декабря в 15:10 по местному времени по адресу: улица Старцева, 61, большой зал. Поминки запланированы на 16:30 в кафе «Витамин» по адресу Гагарина, 84.
Накануне супруга Красильникова написала на его странице во «ВКонтакте», что мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии после инсульта, и сообщала об отмене ближайших стендап-мероприятий.
На сайте «Стендап Мафия Пермь» указано, что Красильников играл в сериале «Реальные пацаны», а также участвовал в юмористических проектах телеканала ТНТ «Comedy Баттл» и «Смех без правил».
