В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания
Сотрудник Госавтоинспекции в Москве предотвратил аварию, остановив фуру, водитель которой потерял сознание. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
Инцидент произошел на улице Академика Скрябина. Инспектор ДПС Павел Сметанин заметил большегруз, двигавшийся по полосе встречного движения. Полицейские попытались перекрыть ему путь служебным автомобилем, но фура не останавливалась.
Быстро оценив ситуацию, инспектор остановил патрульную машину рядом с движущимся грузовиком, открыл дверь кабины и обнаружил, что водитель находится без сознания. Полицейский забрался в кабину на ходу и остановил транспортное средство.
Водителю немедленно вызвали скорую помощь, однако медики констатировали его смерть на месте. Как отметила Волк, решительные действия инспектора ГИБДД позволили предотвратить потенциально тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
