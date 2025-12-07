 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания

В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания
Video

Сотрудник Госавтоинспекции в Москве предотвратил аварию, остановив фуру, водитель которой потерял сознание. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Инцидент произошел на улице Академика Скрябина. Инспектор ДПС Павел Сметанин заметил большегруз, двигавшийся по полосе встречного движения. Полицейские попытались перекрыть ему путь служебным автомобилем, но фура не останавливалась.

Быстро оценив ситуацию, инспектор остановил патрульную машину рядом с движущимся грузовиком, открыл дверь кабины и обнаружил, что водитель находится без сознания. Полицейский забрался в кабину на ходу и остановил транспортное средство.

Водителю немедленно вызвали скорую помощь, однако медики констатировали его смерть на месте. Как отметила Волк, решительные действия инспектора ГИБДД позволили предотвратить потенциально тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
полиция МВД Ирина Волк фура остановка
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 18:54 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 18:54
Как данные меняют российский бизнес и что они говорят о потребителе Радио, 19:02
Германия призвала Китай добиться от России «серьезных переговоров» о мире Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 18:59
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Почва для инноваций: как новые удобрения снижают риски агробизнеса Отрасли, 18:32
«Локомотив» крупно обыграл аутсайдера РПЛ Спорт, 18:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Кибербезопасность как услуга: почему бизнес отдает защиту на аутсорс Тренды, 18:27
В МИДе призвали США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:05
В Москве инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания Общество, 18:03
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Ключ к Африке: какие возможности открывает сотрудничество с Египтом РБК и РЭЦ, 17:49