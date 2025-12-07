 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Украине сообщили о повреждении плотины Печенежского водохранилища

Плотина Печенежского водохранилища на Украине получила повреждения

На Украине в Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища. Об этом сообщает глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров.

«Движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено», — написал он в телеграм-канале.

Через дамбу идет одна из дорог из Харькова в Волчанск, Великий Бурлук и Купянск.

Печенежское водохранилище — русловое водохранилище на реке Северский Донец. Введено в эксплуатацию в 1962 году. Площадь водного зеркала — 86,2 кв. км. Площадь водосборного бассейна — 8400 кв. км. Размеры водохранилища — 65 на 3 км. Средняя глубина — 4,4 м, наибольшая достигает 20 м. Объем воды — 0,4 куб. км. Лежит на высоте 100,5 м над уровнем моря.

Водохранилище является важным источником водоснабжения для Харькова и расположено в 60 км от города.

Ксения Потрошилина
водохранилище повреждение Харьков
