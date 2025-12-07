Налоговая служба закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) исключила из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) компанию «Филипп Киркоров корпорейшен», принадлежащую певцу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полученные документы.
Компания была зарегистрирована в подмосковном Красногорске в августе 2019-го и занималась «деятельностью в области исполнительских искусств».
Согласно данным, решение об исключении было принято в июне 2025 года. 18 сентября процедура была завершена, основанием стали недостоверные сведения о фирме. По информации агентства, у компании остались заблокированы банковские счета из-за того, что она не представила налоговую декларацию в установленный 20-дневный срок. Помимо этого, из-за неисполненных долговых обязательств против фирмы были возбуждены три исполнительных производства.
С 2021 года ФНС также приостанавливает операции по счетам другой компании певца — «Филл фо ю», которая занимается продажей одежды.
РБК обратился за комментарием к представителю Киркорова, а также направил запрос в ФНС России.
