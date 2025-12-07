Сын Трампа удивился числу суперкаров с украинскими номерами в Монако

Сын президента США Дональд Трамп-младший выразил удивление увиденными летом в Монако дорогими автомобилями с украинскими номерами. Своими наблюдениями он поделился во время выступления на форуме в Дохе.

«Этим летом я был со своей прекрасной девушкой Беттиной в Монако, и мы ездили там на машине. В обычный день половина суперкаров — Bugatti, Ferrari, вот это все — были с украинскими номерами. Мы действительно думаем, что все это было заработано на Украине?» — заявил Трамп-младший.

Он связал это с громкими коррупционными скандалами, которые сейчас происходят на Украине и привели к нескольким отставкам высокопоставленных чиновников.

Бизнесмен напомнил, что Украина никогда не считалась богатой страной. «Я был на Украине 20 лет назад. Там не было изобилия богатства, и тем не менее вы видите, как вторых лиц государства арестовывают за кражу сотен миллионов долларов», — заключил он.

Украинское национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в ноябре опубликовало материалы расследования о коррупционной схеме в госкомпании «Энергоатом». По данным следствия, в компании действовала преступная группа, участники которой получали откаты в размере 10–15% от суммы контрактов с подрядчиками. Следователи считают организатором схемы бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, который, по их информации, выехал за границу за несколько часов до обыска в его доме.

Расследование привело к отставкам высокопоставленных чиновников: министра энергетики Светланы Гринчук и ее предшественника Германа Галущенко, который также занимал пост министра юстиции. У Галущенко проводились обыски.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке всех действий антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных. Он подчеркнул, что каждый, кто участвовал в подобных схемах, должен понести ответственность. 13 ноября Зеленский ввел персональные санкции против Тимура Миндича.