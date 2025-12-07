 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Такер Карлсон заявил о желании вновь приехать в Россию

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что хочет снова приехать в Россию
Такер Карлсон в Москве, 7 февраля 2024&nbsp;г.
Такер Карлсон в Москве, 7 февраля 2024 г. (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Американский журналист Такер Карлсон выразил желание вновь приехать в Россию. Об этом он сказал ТАСС в кулуарах Дохийского форума.

«Я надеюсь», — сказал журналист, когда отвечал на вопрос о том, планирует ли он снова прилететь в Россию. Также он прокомментировал свою предыдущую поездку, назвав ее великолепной.

Такер Карлсон — американский телеведущий и интервьюер. Придерживается консервативных взглядов и известен своей поддержкой Республиканской партии. С 2016 года вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight, одну из самых рейтинговых на телевидении в США. В апреле 2023 года Fox News сообщил о разрыве с ним контракта. После этого тот создал свое собственное шоу, выпуски которого появляются в X.

Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года дал интервью Карлсону. Оно стало первым большим интервью российского президента западному журналисту с начала военной операции на Украине. Путин ответил на около 60 вопросов американского журналиста. Большая часть беседы была посвящена украинскому конфликту, а также отношениям России с США, НАТО и Европой. В декабре 2024 года Карлсон вновь прилетел в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ксения Потрошилина
Такер Карлсон журналисты Москва поездка
Такер Карлсон фото
Такер Карлсон
журналист, телеведущий
16 мая 1969 года
