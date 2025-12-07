 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Степашин сообщил о подготовке в России аналога Нюрнберга

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Степашин
Сергей Степашин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правоохранительные органы России начали подготовительную работу для создания будущего международного трибунала по преступлениям «украинских неонацистов». Об этом ТАСС заявил экс-премьер России, глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Он ответил на вопрос, стоит ли России после завершения специальной военной операции инициировать процесс, аналогичный Нюрнбергскому трибуналу над нацистскими преступниками.

«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет», — сказал Степашин.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года перед Международным военным трибуналом. В нем участвовали представители четырех стран-победительниц: СССР, США, Великобритании и Франции. Рассматривались преступления против мира (развязывание агрессивной войны), военные преступления и преступления против человечности, совершенные руководством нацистской Германии.

По мнению Степашина, пока рано говорить о конкретном месте проведения такого процесса. «Сначала давайте закончим спецоперацию, потом подумаем», — добавил экс-премьер.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось в августе 2024 года. По данным российского Минобороны, за время боев на этом направлении противник потерял более 76,5 тыс. человек, а полная зачистка территории от подразделений ВСУ продолжалась 264 дня.

После атаки ВСУ Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Читайте РБК в Telegram.

