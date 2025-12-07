 Перейти к основному контенту
Политика
0

Пекин сообщил о совместных с Москвой военных учениях на территории России

Москва и Пекин провели совместные военные учения на территории России
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия и Китай провели совместные противоракетные учения, сообщило китайское Минобороны.

Учения прошли в начале декабря на территории России. Ведомство не раскрыло точную дату и подробности мероприятия.

«Совместные учения не направлены против третьих стран и не имеют никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации», — говорится в сообщении.

Россия провела первые пограничные учения вместе с Китаем и Монголией
Политика
Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ухнаагийн Хурэлсух

8 и 9 сентября Россия, Китай и Монголия провели совместные учения по обороне границы. Мероприятие под названием «Сотрудничество в охране границы — 2025» прошло в приграничном районе между тремя государствами.

В ходе учений на китайской территории был развернут совместный командный пункт, который работал по принципу «чья территория, та сторона и отвечает за руководство с учетом многосторонних консультаций и параллельного командования».

Авторы
Теги
Александра Озерова
Китай Россия военные учения ПВО совместные учения
