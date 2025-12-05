 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве на два месяца в СИЗО отправили главу ребцентра «Антонов Pro»

ТАСС: главу реабилитационного центра "Антонов Pro" Максима Антонова арестовали
Максим Антонов
Максим Антонов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Видновский суд Московской области арестовал основателя и генерального директора известного реабилитационного центра «Антонов Pro» Максима Антонова. Он подозревается в незаконном лишении свободы пациентов. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Антонову предъявлено обвинение по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Его действия квалифицированы как совершенные группой лиц по сговору, с применением насилия и с использованием предметов в качестве оружия. Сам он свою вину не признает.

Также задержаны финансовый директор центра Михаил Петушков и волонтеры Павел Колесов и Кирилл Вихарев. По данным подмосковного Следственного комитета, они признали вину и дали показания против Антонова.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали заявления нескольких постояльцев центра. По их словам, сотрудники центра не только незаконно удерживали их, но и ограничивали свободу передвижения, а также систематически применяли к ним насилие.

Реабилитационный центр «Антонов Pro» (юридическое название — ООО «Серца») расположен в деревне Малое Видное Ленинского городского округа. Он позиционировался как элитное учреждение для помощи больным наркоманией и алкоголизмом. Рекламу центру делали многие известные люди.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
реабилитационный центр реабилитация уголовное дело суд СИЗО Москва
