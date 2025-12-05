На экс-главу комитета по культуре Челябинска возбудили уголовное дело

Video

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника управления культуры администрации города. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем особо крупный ущерб (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает ведомство.

По версии следствия, с января 2023-го по июнь 2024 года чиновница для создания видимости активной работы дала указание директору Центрального парка культуры им. Гагарина. Она велела ему закупить аттракционы на 86 млн руб. у коммерческой компании. Деньги на эту сделку были взяты из 400-миллионной субсидии, выделенной парку на развитие.

Следователи установили, что приобретенное имущество — 68 аттракционов — на самом деле уже находилось в парке, но по договору аренды. Фактически бюджетные средства были потрачены на выкуп уже используемого имущества.

Ключевым обвинением является то, что подозреваемая знала о предстоящем сносе площадки «Гулливер» в парке, где должны были быть установлены эти аттракционы, начиная с 24 июня 2024 года. Таким образом, экономической необходимости в их покупке не было.

Кроме того, следствие полагает, что часть имущества была заведомо неликвидной, имела высокий износ и была куплена по завышенной цене. В результате действий чиновницы администрации Челябинска был причинен материальный ущерб на сумму более 86 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Челябинской области, которое осуществляет оперативное сопровождение расследования. В настоящее время проводятся обыски по месту жительства подозреваемой, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.

Ранее по этому же эпизоду было возбуждено дело в отношении директора парка, расследование в его отношении продолжается.