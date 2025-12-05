 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли трое детей и двое взрослых

Фото: umvd75 / Telegram
Фото: umvd75 / Telegram

В Забайкальском крае 5 декабря произошла смертельная авария, в которой погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Трагедия случилась около 17:15 по местному времени (11:15 мск) на 1065-м километре федеральной трассы «Байкал» Р-258, недалеко от села Домно-Ключи в Читинском районе.

По предварительной версии следствия, водитель микроавтобуса «Истана» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микрогрузовиком, перевозившим дрова. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.

В результате ДТП погибли пять человек, среди которых трое детей. Еще два человека с травмами были доставлены в больницу.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту аварии. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора региона Алексей Радченко. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ксения Потрошилина
ДТП гибель смерть Дети
