В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли трое детей и двое взрослых

Фото: umvd75 / Telegram

В Забайкальском крае 5 декабря произошла смертельная авария, в которой погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Трагедия случилась около 17:15 по местному времени (11:15 мск) на 1065-м километре федеральной трассы «Байкал» Р-258, недалеко от села Домно-Ключи в Читинском районе.

По предварительной версии следствия, водитель микроавтобуса «Истана» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микрогрузовиком, перевозившим дрова. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.

В результате ДТП погибли пять человек, среди которых трое детей. Еще два человека с травмами были доставлены в больницу.

Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту аварии. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора региона Алексей Радченко. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.