В Забайкалье в ДТП с грузовиком погибли трое детей и двое взрослых
В Забайкальском крае 5 декабря произошла смертельная авария, в которой погибли пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Трагедия случилась около 17:15 по местному времени (11:15 мск) на 1065-м километре федеральной трассы «Байкал» Р-258, недалеко от села Домно-Ключи в Читинском районе.
По предварительной версии следствия, водитель микроавтобуса «Истана» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микрогрузовиком, перевозившим дрова. Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе.
В результате ДТП погибли пять человек, среди которых трое детей. Еще два человека с травмами были доставлены в больницу.
Прокуратура Забайкальского края начала проверку по факту аварии. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора региона Алексей Радченко. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили