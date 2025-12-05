В Ярославской области чиновника уволили из-за очереди в аптеке
Замдиректора по фармацевтической деятельности госучреждения Ярославской области «Облфарм», который отвечал за организацию работы аптек, уволен, сообщил глава региона Михаил Евраев.
Губернатор уточнил, что причиной такого решения стала ситуация в центральной районной больнице в городе Гаврилов-Ям. «Там люди были вынуждены стоять в огромной очереди, чтобы получить в аптеке льготные лекарства», — написал Евраев в телеграм-канале.
Он также сообщил, что после случившегося руководителю поручено организовать работу «должным образом».
По данным «ОблФарм», в штате учреждения — более 300 человек, от провизоров до сотрудников транспортных служб.
