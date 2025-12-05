В Башкирии вдвое сократили единовременную выплату новым контрактникам

В Башкирии в два раза снизили выплаты военнослужащим по контракту с Минобороны

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о сокращении единовременной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны. Теперь ее размер составляет 500 тыс. руб. вместо ранее установленного 1 млн. Изменения вступили в силу с 1 декабря и касаются только тех, кто подписал контракт после этой даты. Об этом сообщается в указе главы республики.

Выплата также стала ограниченной по времени — она будет действовать только до 25 декабря 2025 года. Еще неделей ранее глава региона продлевал действие этой меры поддержки до конца года.

Для тех, кто заключил контракт до 1 декабря, сумма остается неизменной — они получат 1 млн руб.

Региональная выплата новым контрактникам была введена в Башкирии в ноябре 2023 года. Изначально ее размер составлял 100 тыс. руб., затем он неоднократно менялся: повышался до 205 тыс., 505 тыс. и 1,6 млн руб., а в начале июня был снижен до 1 млн руб.

На прямой линии 11 ноября Радий Хабиров сообщил, что в 2025 году на поддержку участников военной операции из бюджета республики планируется выделить 32 млрд руб. В 2026 году общий объем выплат военнослужащим и их семьям, по его словам, должен составить около 24,5 мдрд руб.