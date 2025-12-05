В Татарстане задержали женщину, оставившую новорожденного в подъезде
В Альметьевске сотрудники полиции задержали 55-летнюю гражданку одной из стран Центральной Азии, которая оставила новорожденного младенца в подъезде многоэтажного дома на улице Ленина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
Женщина призналась, что ребенка родила ее 25-летняя дочь, которая не вставала на учет в женскую консультацию, так как не хотела воспитывать третьего ребенка из-за тяжелого материального положения. Девушка и ее мать решили оставить новорожденного в больнице, но, по словам задержанной, там было многолюдно, и она бросила младенца в подъезде ближайшего от больницы дома.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности).
4 декабря прокуратура Республики Татарстан сообщила, что новорожденного ребенка в подъезде жилого дома в Альметьевске обнаружил мужчина. Младенца доставили в детскую больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили