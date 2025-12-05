 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Татарстане задержали женщину, оставившую новорожденного в подъезде

В Татарстане задержали женщину, оставившую новорожденного внука в подъезде
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Альметьевске сотрудники полиции задержали 55-летнюю гражданку одной из стран Центральной Азии, которая оставила новорожденного младенца в подъезде многоэтажного дома на улице Ленина. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Женщина призналась, что ребенка родила ее 25-летняя дочь, которая не вставала на учет в женскую консультацию, так как не хотела воспитывать третьего ребенка из-за тяжелого материального положения. Девушка и ее мать решили оставить новорожденного в больнице, но, по словам задержанной, там было многолюдно, и она бросила младенца в подъезде ближайшего от больницы дома.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности).

4 декабря прокуратура Республики Татарстан сообщила, что новорожденного ребенка в подъезде жилого дома в Альметьевске обнаружил мужчина. Младенца доставили в детскую больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Татарстан женщина задержание младенец
