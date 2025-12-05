В Москве по делу об убийстве мужчины и ранении его жены задержали их сына
В центре Москвы произошло жестокое убийство: двое мужчин ворвались в квартиру на улице Бутырский Вал и напали на супружескую пару. Как сообщила столичная прокуратура, один из задержанных оказался сыном пострадавшей женщины.
По предварительным данным, ночью в квартире было обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. У него зафиксировано не менее 29 ножевых ранений. Его 60-летняя супруга с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу.
Как рассказала женщина, она и ее муж стали жертвами нападения двоих неизвестных, которые ворвались к ним в квартиру. Следователям быстро удалось установить и задержать двух подозреваемых. В прокуратуре подтвердили, что один из них является сыном потерпевшей.
Ведомство взяло расследование на особый контроль. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили