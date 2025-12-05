В Москве по делу об убийстве мужчины и ранении его жены задержали их сына

Фото: Прокуратура Москвы

В центре Москвы произошло жестокое убийство: двое мужчин ворвались в квартиру на улице Бутырский Вал и напали на супружескую пару. Как сообщила столичная прокуратура, один из задержанных оказался сыном пострадавшей женщины.

По предварительным данным, ночью в квартире было обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. У него зафиксировано не менее 29 ножевых ранений. Его 60-летняя супруга с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу.

Как рассказала женщина, она и ее муж стали жертвами нападения двоих неизвестных, которые ворвались к ним в квартиру. Следователям быстро удалось установить и задержать двух подозреваемых. В прокуратуре подтвердили, что один из них является сыном потерпевшей.

Ведомство взяло расследование на особый контроль. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.