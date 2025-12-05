Первого замглавы Нижнего Новгорода поместили под домашний арест

Сергей Егоров (Фото: Георгий Поветкин / ТАСС)

Первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова поместили под домашний арест на 1 месяц и 28 суток. Он пробудет под домашним арестом до 1 февраля 2026 года. Такое решение принял Московский районный суд города. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения. На заседании представитель следствия сообщил, что Егоров полностью признал свою вину в получении взятки и не возражал против избрания домашнего ареста. Его адвокаты, с учетом позиции подзащитного, также не стали оспаривать меру пресечения.

Сам Сергей Егоров, выходя из зала суда, отказался давать комментарии журналистам.

Егоров был задержан 2 декабря. По версии следствия, он подозревается в получении взятки через посредника в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ) за содействие незаконной коммерческой деятельности.

Он занимает пост первого заместителя главы городской администрации с 27 августа 2025 года, до этого с сентября 2022 года исполнял обязанности на этой должности. Предыдущий первый заместитель, Илья Штокман, также находится под стражей по обвинению в получении взятки.