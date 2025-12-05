 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Моди обратился к присутствующим по-русски «Добрый день»

Фото: Александр Казаков / Reuters
Фото: Александр Казаков / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к присутствующим на саммите с Россией на русском языке.

«Добрый день», — сказал он, передает корреспондент РБК.

Обращение Моди на русском сделал после церемонии подписания документов между Россией и Индией.

Президент России Владимир Путин приехал с визитом в Индию 4 декабря. В пятницу, 5 декабря, проходит второй день визита. Кроме переговоров у него запланировано также участие в бизнес-саммите и переговоры с президентом Индии Драупади Мурму.

