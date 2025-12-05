Моди обратился к присутствующим по-русски «Добрый день»
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился к присутствующим на саммите с Россией на русском языке.
«Добрый день», — сказал он, передает корреспондент РБК.
Обращение Моди на русском сделал после церемонии подписания документов между Россией и Индией.
Президент России Владимир Путин приехал с визитом в Индию 4 декабря. В пятницу, 5 декабря, проходит второй день визита. Кроме переговоров у него запланировано также участие в бизнес-саммите и переговоры с президентом Индии Драупади Мурму.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили