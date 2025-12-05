Перед пресс-конференцией Путина и Моди причесали ковер. Видео
Ковер в президентском дворце в Нью-Дели причесали перед пресс-конференцией президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, передает корреспондент РБК.
На кадрах видно, как сотрудник во дворце разглаживает бахрому у ковра.
5 декабря в Нью-Дели проходят официальные переговоры российской и индийской делегаций. Путин прибыл в Индию 4 декабря, у него запланирован двухдневный визит.
