Жительнице Омска дали 3 года за комментарий об оправдании атак БПЛА

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима 46-летнюю жительницу Омска, признав ее виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, осужденной в течение трех лет после освобождения запрещено заниматься администрированием сайтов, групп и чатов в соцсетях.

По данным надзора, весной прошлого года женщина оставила под видео атаки дронов на один из регионов России «комментарий одобрительного характера». Вину в совершении преступления она признала полностью.

«В доход государства конфискован мобильный телефон, использованный для написания комментария», — уточнили в ведомстве.

Ранее петербурженку задержали за оправдание теракта 2023 года, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Следствие утверждает, что та полoжительно отзывалась в соцсетях о сoвершенном преступлении.