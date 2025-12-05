 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Жительнице Омска дали 3 года за комментарий об оправдании атак БПЛА

Три года колонии дали женщине из Омска за оправдание атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Военный суд приговорил к трем годам колонии общего режима 46-летнюю жительницу Омска, признав ее виновной в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, осужденной в течение трех лет после освобождения запрещено заниматься администрированием сайтов, групп и чатов в соцсетях.

По данным надзора, весной прошлого года женщина оставила под видео атаки дронов на один из регионов России «комментарий одобрительного характера». Вину в совершении преступления она признала полностью.

«В доход государства конфискован мобильный телефон, использованный для написания комментария», — уточнили в ведомстве.

Ранее петербурженку задержали за оправдание теракта 2023 года, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Следствие утверждает, что та полoжительно отзывалась в соцсетях о сoвершенном преступлении.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Омская область Омск Татарстан БПЛА
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 10:41 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 10:41
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 11:27
Гонец с дурными вестями: как говорить команде о плохомПодписка на РБК, 11:22
Здоровье без границ: как развивается экспорт медицинских товаров Национальные проекты, 11:19
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 11:13
Делегация США отправится в Индию после визита Путина Политика, 11:07
Как пошлины Трампа разогнали «чипфляцию» в СШАПодписка на РБК, 11:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Лизинговые компании вышли на плато после волны возвратов грузовиковПодписка на РБК, 11:01
Кремль сообщил о неприемлемых требованиях Европы по Украине Политика, 10:57
Малкин вошел в число звезд дня в НХЛ после дубля и передачи Спорт, 10:54
Какие шаги нового руководителя позволяют преодолеть недоверие командыПодписка на РБК, 10:50
Опорные пункты: как создается каркас для развития регионов Дискуссионный клуб, 10:47
ЦБ снимет ограничения на перевод денег за границу для россиян Финансы, 10:46
Леброн Джеймс впервые за 18 лет набрал меньше 10 очков в матче НБА Спорт, 10:45