India Today показал мультфильм с Путиным и Моди на байке, Трампом у АЗС

Video

Перед началом переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина в Нью-Дели канал India Today показал мультфильм с участием двух политиков. Накануне поездки в Индию именно этому каналу Путин дал интервью.

В мультфильме Моди и Путин катаются на мотоцикле с коляской и поют песню о дружбе. Они проезжают мимо нефтяных вышек, зенитно-ракетных комплексов (ЗРС) С-400 и бензоколонки, у которой стоит рассерженный президент США Дональд Трамп.

Официальная встреча президента России и премьер-министра Индии началась 5 декабря. Встреча посвящена обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшему укреплению российско-индийских отношений.