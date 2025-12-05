India Today показал мультфильм с Путиным и Моди на байке, Трампом у АЗС
Перед началом переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина в Нью-Дели канал India Today показал мультфильм с участием двух политиков. Накануне поездки в Индию именно этому каналу Путин дал интервью.
В мультфильме Моди и Путин катаются на мотоцикле с коляской и поют песню о дружбе. Они проезжают мимо нефтяных вышек, зенитно-ракетных комплексов (ЗРС) С-400 и бензоколонки, у которой стоит рассерженный президент США Дональд Трамп.
Официальная встреча президента России и премьер-министра Индии началась 5 декабря. Встреча посвящена обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшему укреплению российско-индийских отношений.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили