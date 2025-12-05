 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

India Today показал мультфильм с Путиным и Моди на байке, Трампом у АЗС

India Today показал мультфильм с Путиным и Моди на байке, Трампом у АЗС
Video

Перед началом переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского президента Владимира Путина в Нью-Дели канал India Today показал мультфильм с участием двух политиков. Накануне поездки в Индию именно этому каналу Путин дал интервью.

В мультфильме Моди и Путин катаются на мотоцикле с коляской и поют песню о дружбе. Они проезжают мимо нефтяных вышек, зенитно-ракетных комплексов (ЗРС) С-400 и бензоколонки, у которой стоит рассерженный президент США Дональд Трамп.

Моди назвал важным событием встречу с Путиным
Политика
Владимир Путин и Нарендра Моди

Официальная встреча президента России и премьер-министра Индии началась 5 декабря. Встреча посвящена обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшему укреплению российско-индийских отношений.

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Владимир Путин Нарендра Моди Индия переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
