Путина в Индии встретили с конным эскортом. Видео

Появилось видео официальной встречи Путина в Индии с конным эскортом

Визит президента России Владимира Путина начался с церемонии официальной встречи в Индии. Его встретили с конным эскортом у президентского дворца в Нью-Дели.

В церемонии участвовали также президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр Индии Нарендра Моди. На освещенной солнцем площади перед президентским дворцом расстелили красные ковры и поставили почетный караул.

Двухдневный визит Путина в Индию начался 4 декабря, 5 декабря пройдет основная часть переговоров. На официальной церемонии, как видно на кадрах, Путин поприветствовал индийских президента и премьер-министра, посетил мемориал лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение Махатмы Ганди.