Московский суд оставил в силе решение по иску Прилучного к бывшей жене
Московский городской суд оставил в силе решение Головинского районного суда по иску актера Павла Прилучного к бывшей супруге Агате Муцениеце. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Суд первой инстанции отказал Прилучному в изменении условий проживания их ребенка и отмене алиментов. Апелляционная инстанция согласилась с этим решением, оставив его без изменения.
Первое решение по этому делу было вынесено 25 июля 2025 года, когда Головинский районный суд Москвы определил, что 12-летний сын актеров будет жить с матерью. Адвокат Прилучного тогда заявила, что актер не согласен с вердиктом, подаст апелляцию и обвиняет судью в «женской солидарности».
22 октября Павел Прилучный обратился в Московский городской суд с жалобой на решение Головинского районного суда.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили