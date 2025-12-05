Московский суд оставил в силе решение по иску Прилучного к бывшей жене

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Московский городской суд оставил в силе решение Головинского районного суда по иску актера Павла Прилучного к бывшей супруге Агате Муцениеце. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд первой инстанции отказал Прилучному в изменении условий проживания их ребенка и отмене алиментов. Апелляционная инстанция согласилась с этим решением, оставив его без изменения.

Первое решение по этому делу было вынесено 25 июля 2025 года, когда Головинский районный суд Москвы определил, что 12-летний сын актеров будет жить с матерью. Адвокат Прилучного тогда заявила, что актер не согласен с вердиктом, подаст апелляцию и обвиняет судью в «женской солидарности».

22 октября Павел Прилучный обратился в Московский городской суд с жалобой на решение Головинского районного суда.