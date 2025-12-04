Грузия будет требовать медицинскую страховку для въезда с 1 января
С 1 января 2026 года в Грузии вступает в силу обновленный режим обязательного медицинского страхования для всех въезжающих иностранцев, сообщили РБК.
Согласно обновленному Закону Грузии «О туризме» № 3969 отсутствие действующего полиса теперь становится не только формальным нарушением, но будет и установлен штраф 300 лари (около 8,5 тыс. рублей). Если страховки нет, въезд может быть запрещен.
Полис должен покрывать экстренные амбулаторные услуги не менее чем на $5 тыс. и стационарное лечение не менее чем на $30 тыс. (сюда входят возможные несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, медицинская эвакуация).
Документ должен быть выдан въезжающему иностранцу с момента пересечения границы на весь период пребывания в Грузии. Погранслужбы республики вправе требовать его как в аэропортах, так и на наземных пунктах пропуска.
