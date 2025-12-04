В Крыму подозреваемого в убийстве ребенка топором нашли мертвым в поле

Мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летнего племянника кухонным топориком и ранивший еще двоих человек, найден мертвым неподалеку от Симферополя, сообщила пресс-служба регионального СК.

Тело мужчины было обнаружено в поле вблизи села Залесье. Обстоятельства его гибели уточнят следователи.

«Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью определения точного времени и причины смерти», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело против мужчины по признакам покушения на убийство двух или более лиц или на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, 2 декабря 27-летний молодой человек зарубил своего племянника-подростка в частном доме в Симферополе. Второму племяннику, шестилетнему мальчику, а также их матери — своей сестре — он нанес раны, но пострадавшим удалось спастись. Нападавший скрылся.