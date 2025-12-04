В Крыму подозреваемого в убийстве ребенка топором нашли мертвым в поле
Мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летнего племянника кухонным топориком и ранивший еще двоих человек, найден мертвым неподалеку от Симферополя, сообщила пресс-служба регионального СК.
Тело мужчины было обнаружено в поле вблизи села Залесье. Обстоятельства его гибели уточнят следователи.
«Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская с целью определения точного времени и причины смерти», — говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил уголовное дело против мужчины по признакам покушения на убийство двух или более лиц или на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК). По данным следствия, 2 декабря 27-летний молодой человек зарубил своего племянника-подростка в частном доме в Симферополе. Второму племяннику, шестилетнему мальчику, а также их матери — своей сестре — он нанес раны, но пострадавшим удалось спастись. Нападавший скрылся.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили