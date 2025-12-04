Литва решила выплатить ЕС отступной взнос за непринятых мигрантов
Литве придется выплатить отступной взнос в 2027 году за тех нелегальных мигрантов, которых страна не примет в рамках миграционного пакта ЕС, сообщили в МВД страны.
Правительство приняло решение, что Литва примет половину мигрантов и выплатит финансовую помощь для оставшейся части. В соответствии с пактом ЕС о миграции и предоставлении убежища Литва обязана ежегодно принимать 158 мигрантов, прибывающих в страны блока, или выплачивать €3,28 млн.
«Мы предлагаем пропорциональную модель, которая демонстрирует солидарность Литвы как государства — члена ЕС и признает помощь, которую мы получили, когда столкнулись с большими потоками», — заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович на заседании кабмина (цитата по LRT).
Премьер-министр Инга Ругинене в свою очередь заявила, что правительство «предпочло бы принять» менее половины назначенных мигрантов. «Хотели бы попросить снизить это число не более чем до 40 <...> Наши учреждения должны иметь возможность проверять их и безопасно интегрировать», — сказала она.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили