Литва решила выплатить ЕС отступной взнос за непринятых мигрантов

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Литве придется выплатить отступной взнос в 2027 году за тех нелегальных мигрантов, которых страна не примет в рамках миграционного пакта ЕС, сообщили в МВД страны.

Правительство приняло решение, что Литва примет половину мигрантов и выплатит финансовую помощь для оставшейся части. В соответствии с пактом ЕС о миграции и предоставлении убежища Литва обязана ежегодно принимать 158 мигрантов, прибывающих в страны блока, или выплачивать €3,28 млн.

«Мы предлагаем пропорциональную модель, которая демонстрирует солидарность Литвы как государства — члена ЕС и признает помощь, которую мы получили, когда столкнулись с большими потоками», — заявил министр внутренних дел Владислав Кондратович на заседании кабмина (цитата по LRT).

Премьер-министр Инга Ругинене в свою очередь заявила, что правительство «предпочло бы принять» менее половины назначенных мигрантов. «Хотели бы попросить снизить это число не более чем до 40 <...> Наши учреждения должны иметь возможность проверять их и безопасно интегрировать», — сказала она.