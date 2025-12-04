Депутат Филатова назвала недопустимым предложение рожать от насильников

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова заявила, что считает аборты вредными медицинскими вмешательствами, однако давать советы девочкам рожать и сдавать детей в детский дом недопустимо. Об этом она сказала РБК. Ранее с таким советом выступил консультант департамента внутренней политики правительства Свердловской области Павел Суслонов. Видеозапись его выступления опубликовал телеканал ОТВ.

По словам Филатовой, аборты — это вредные медицинские процедуры, которые неприемлемо использовать. Однако советовать девочкам, пережившим насилие, рожать от насильников и сдавать детей в детские дома она сочла недопустимым: «Это огромная трагедия, с которой каждая семья справляется по-своему. В подобных ситуациях важно работать с жертвой насилия — объяснять, поддерживать, смягчать стресс и снижать уровень травматизации». По ее словам, решение о том, оставить ли ребенка, должен принимать сам человек. «А говорить: «Роди и отдай в детский дом» — по-моему, крайне неудачный подход», — заключила она.

Суслонов, который также является кандидатом философских наук, ранее заявил, что выступает за полный запрет абортов в России. Отвечая на вопрос студентки о том, как поступить несовершеннолетней, забеременевшей в результате изнасилования, чиновник посоветовал не прерывать беременность.

По его словам, после рождения ребенка можно передать в дом малютки. «У нас есть теоретическая возможность передачи рожденного ребенка на воспитание в дом малютки. Я подчеркиваю, это не моя позиция как чиновника, это мое мнение как гражданина. Как вы знаете, у нас чиновники тоже имеют право на свободу слова и на свободу вероисповедания», — пояснил Суслонов.