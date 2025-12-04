Польша продлила действие буферной зоны на границе с Белоруссией
Польша продлевает действие буферной зоны, созданной на границе с Белоруссией, ограничения будут действовать с 5 декабря 2025 года по 5 марта 2026 года, передает Polskie Radio.
Соответствующее постановление было подписано 3 декабря.
Летом прошлого года Польша вернула буферную зону на границе с Белоруссией, также вступит в силу запрет на пребывание на приграничной территории сроком на три месяца. При этом на усиление границы были направлены военнослужащие Военной жандармерии и дополнительные силы полиции.
По данным Варшавы, буферная зона служит для «защиты государственной границы и борьбы с контрабандистами».
Польша создала буферную зону на границе с Белоруссией осенью 2021 года на фоне наплыва мигрантов с белорусской территории. Осенью 2023 года она была отменена.
Белорусский президент Александр Лукашенко после анонсирования буферной зоны объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.
