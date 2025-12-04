Хулиганы в Костромской области избили охранника вокзала битой
На железнодорожном вокзале станции Буй в Костромской области группа мужчин, один из которых был вооружен бейсбольной битой, напала на сотрудника вокзала. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о групповом хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК России). Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Нападение произошло 8 ноября. По предварительной информации, конфликт начался из-за ссоры между работником вокзала и одним из будущих нападавших. В ходе драки охранник получил множественные удары.
Расследование началось после того, как полиция первоначально отказалась возбуждать уголовное дело. Материалы были переданы в Следственный комитет. Сейчас расследование курирует Костромская транспортная прокуратура. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность нападавших.
