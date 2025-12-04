Вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку в Башкирии

Фото: Центральное МСУТ СК России

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку на частной площадке в Башкирии, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК.

«Один человек получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, после приземления самолет опрокинулся на бок. В минздраве республики подтвердили, что вертолет совершил жесткую посадку в Кировском районе Уфы, пострадал пилот воздушного судна, сообщает «РИА Новости».

На место ЧП выехали уфимский транспортный прокурор и оперативная группа. Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.