Общество⁠,
Вертолет Eurocopter совершил жесткую посадку в Башкирии

Частный вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку в Башкирии
Фото: Центральное МСУТ СК России
Фото: Центральное МСУТ СК России

Вертолет Eurocopter AS-350 совершил жесткую посадку на частной площадке в Башкирии, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК.

«Один человек получил телесные повреждения, ему оказывается медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным МЧС, после приземления самолет опрокинулся на бок. В минздраве республики подтвердили, что вертолет совершил жесткую посадку в Кировском районе Уфы, пострадал пилот воздушного судна, сообщает «РИА Новости».

На место ЧП выехали уфимский транспортный прокурор и оперативная группа. Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анастасия Лежепекова
Вертолет Башкирия экстренная посадка Следственный комитет
