Стоимость патента для таксистов в Москве сравняют с платежами самозанятых

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 2026 года налоговые условия для таксистов на патенте сравняются с платежами самозанятых. Стоимость патента вместо нынешних 3,4 тыс. руб. составит 9 тыс. руб. в месяц. По данным депутатов Мосгордумы, такое выравнивание необходимо, поскольку три четверти московских таксистов уже работают как самозанятые и платят налог на профессиональный доход (НПД) в размере примерно 9 тыс. руб. ежемесячно.

Решение тем самым направлено на создание равных условий для всех участников рынка. «Сегодня потенциальный доход, от которого считается плата за патент, существенно ниже реальных доходов в этой отрасли. Для дальнейшего развития данной отрасли и ее удержания на высоком уровне принятое решение повлияет положительно», — уверена депутат Мосгордумы Сабина Цветкова.

На сегодняшний день в Москве работают свыше 200 тыс. таксистов, которые ежедневно перевозят более 1,7 млн пассажиров. Среднее время подачи автомобиля составляет 4–7 минут, что считается рекордным показателем.

Город также поддерживает отрасль через субсидии на обновление автопарка. С 2012 года департамент транспорта выделяет компенсации при покупке автомобилей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. За 12 лет перевозчики получили субсидий на сумму 2,25 млрд руб. и приобрели более 78 тыс. новых машин.

Кроме того, в начале этого года сервис такси в Москве получил новое регулирование, включая обязательную аттестацию водителей. Экзамен проверяет знание стандартов сервиса, ориентирование в городе и умение действовать в нештатных ситуациях. Пройти его можно онлайн или очно, а для успешной сдачи требуется правильно ответить на восемь из десяти вопросов за 20 минут. Аттестация действует два года.

Сергей Алексюк, начальник Управления развития таксомоторных перевозок столичного дептранса, отметил, что обязательная аттестация сделала профессионализм водителей гарантией качества обслуживания и позволила повысить безопасность пассажиров.

По мнению экспертов, изменение платы за патент позволит создать более честные правила конкуренции для всех водителей. Так, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркнул, что уравнивание условий работы благоприятно скажется на качестве обслуживания пассажиров: «Сейчас отрасль такси получает нормативное обрамление, что приводит в порядок многие процессы и повышает безопасность, а также комфорт поездок. Чтобы сохранить такой уровень, важно поощрять водителей за качественную работу и не допускать лишней конкуренции между ними».