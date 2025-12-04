 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

Стоимость патента для таксистов в Москве сравняют с платежами самозанятых

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 2026 года налоговые условия для таксистов на патенте сравняются с платежами самозанятых. Стоимость патента вместо нынешних 3,4 тыс. руб. составит 9 тыс. руб. в месяц. По данным депутатов Мосгордумы, такое выравнивание необходимо, поскольку три четверти московских таксистов уже работают как самозанятые и платят налог на профессиональный доход (НПД) в размере примерно 9 тыс. руб. ежемесячно.

Решение тем самым направлено на создание равных условий для всех участников рынка. «Сегодня потенциальный доход, от которого считается плата за патент, существенно ниже реальных доходов в этой отрасли. Для дальнейшего развития данной отрасли и ее удержания на высоком уровне принятое решение повлияет положительно», — уверена депутат Мосгордумы Сабина Цветкова.

На сегодняшний день в Москве работают свыше 200 тыс. таксистов, которые ежедневно перевозят более 1,7 млн пассажиров. Среднее время подачи автомобиля составляет 4–7 минут, что считается рекордным показателем.

Город также поддерживает отрасль через субсидии на обновление автопарка. С 2012 года департамент транспорта выделяет компенсации при покупке автомобилей для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. За 12 лет перевозчики получили субсидий на сумму 2,25 млрд руб. и приобрели более 78 тыс. новых машин.

Кроме того, в начале этого года сервис такси в Москве получил новое регулирование, включая обязательную аттестацию водителей. Экзамен проверяет знание стандартов сервиса, ориентирование в городе и умение действовать в нештатных ситуациях. Пройти его можно онлайн или очно, а для успешной сдачи требуется правильно ответить на восемь из десяти вопросов за 20 минут. Аттестация действует два года.

Сергей Алексюк, начальник Управления развития таксомоторных перевозок столичного дептранса, отметил, что обязательная аттестация сделала профессионализм водителей гарантией качества обслуживания и позволила повысить безопасность пассажиров.

По мнению экспертов, изменение платы за патент позволит создать более честные правила конкуренции для всех водителей. Так, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подчеркнул, что уравнивание условий работы благоприятно скажется на качестве обслуживания пассажиров: «Сейчас отрасль такси получает нормативное обрамление, что приводит в порядок многие процессы и повышает безопасность, а также комфорт поездок. Чтобы сохранить такой уровень, важно поощрять водителей за качественную работу и не допускать лишней конкуренции между ними».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Такси Москва патентная система
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 16:40
Цены на газ в Европе обновили минимум за 1,5 года на фоне переговоров Инвестиции, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Нарендра Моди лично встретил Путина у трапа самолета на авиабазе Палам Политика, 16:51
«МегаФон» проанализировал тренды российского делового туризма Пресс-релиз, 16:49
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Капитан «Локомотива» заплатит ₽100 тыс. за ругань с фанатами «Спартака» Спорт, 16:36
Pantone назвал цвет 2026 года Общество, 16:34
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 16:32
Владимир Путин прибыл с визитом в Индию Политика, 16:31
Путин прилетел в Индию. Видео Политика, 16:28
Премьер-министр Индии прибыл на авиабазу Палам встречать Путина Политика, 16:28
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Больше не нужно стремиться в топ-10 выдачи: как бренду угодить нейросети Образование, 16:24
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19