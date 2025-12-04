Украинцы второй год подряд чаще всего искали в Google «график отключения света»

Жители Украины чаще всего искали в Google «график отключения света»

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Жители Украины второй год подряд чаще всего вводили в поиск Google запрос «график отключения света». На втором месте по популярности оказался телепроект «Холостяк 2025», а на третьем — второй сезон сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает аналитический сервис Google Trends, отслеживающий самые быстрорастущие запросы.

В топ-10 самых популярных запросов в 2025 году также вошли комик-музыкант «лабубу», боксерский поединок «Усик — Дюбуа» и «Евровидение 2025».

В категории «Персоны» самым популярным стал украинский боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию о премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.

Кроме того, украинские пользователи чаще всего пытались разобраться в значениях следующих понятий:

«белый билет»;

«НАБУ» (Национальное антикоррупционное бюро Украины);

«мобилизационное распоряжение»;

«договор пожизненного содержания».

В 2024 году, по данным Google Trends, жители Украины также чаще всего искали «график отключения света», а самой популярной персоной был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.