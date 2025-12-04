Жители Украины чаще всего искали в Google «график отключения света»
Жители Украины второй год подряд чаще всего вводили в поиск Google запрос «график отключения света». На втором месте по популярности оказался телепроект «Холостяк 2025», а на третьем — второй сезон сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает аналитический сервис Google Trends, отслеживающий самые быстрорастущие запросы.
В топ-10 самых популярных запросов в 2025 году также вошли комик-музыкант «лабубу», боксерский поединок «Усик — Дюбуа» и «Евровидение 2025».
В категории «Персоны» самым популярным стал украинский боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию о премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.
Кроме того, украинские пользователи чаще всего пытались разобраться в значениях следующих понятий:
- «белый билет»;
- «НАБУ» (Национальное антикоррупционное бюро Украины);
- «мобилизационное распоряжение»;
- «договор пожизненного содержания».
В 2024 году, по данным Google Trends, жители Украины также чаще всего искали «график отключения света», а самой популярной персоной был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили