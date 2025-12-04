 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
Новым главой «Моссада» станет уроженец Белоруссии

Нетаньяху: новым главой «Моссада» станет уроженец Белоруссии Роман Гофман
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Роман&nbsp;Гофман
Роман Гофман (Фото: IDF Spokesperson's Unit / Wikipedia )

Новым руководителем разведывательной службы Израиля «Моссад» станет генерал-майор Роман Гофман, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Гофман сменит на этом посту Давида Барнеа, чей пятилетний срок истекает в июне 2026 года. Гофман родился в городе Мозырь в Белоруссии и в 13 лет переехал в Израиль.

«Сегодня я принял решение назначить генерал-майора Романа Гофмана следующим главой Моссада», — говорится в заявлении главы правительства. По словам политика, Гофман сопровождал его «в самый трудный период» для Израиля, «проявил мужество, ответственность и редкие профессиональные способности».

«7 октября [2023 года] он выбежал из дома, чтобы сражаться с террористами ХАМАС, и был тяжело ранен — это говорит все о человеке», — добавил премьер.

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. После этого началась война Израиля с ХАМАС, которая официально завершилась подписанием соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года.

Нетаньяху также признался, что полностью доверяет новому главе «Моссада». Предшественника Гофмана на этом посту он поблагодарил за «преданную службу».

WP узнала, что «Моссад» хотел провести наземную операцию в Катаре
Политика
Доха, Катар

С мая 2024 года и по настоящее время Гофман занимает должность военного секретаря премьер-министра.

The Jerusalem Post указывает на связь Гофмана с израильскими армейскими кругами. Он служил «бойцом и командиром бронетанкового корпуса, командиром батальона 75-го батальона 7-й бригады». Кроме того, Гофман был командиром 210-й дивизии и Национального учебного центра сухопутных войск, а также начальником штаба COGAT (подразделение в составе Минобороны Израиля, которое отвечает за координацию гражданских вопросов на палестинских территориях). Недавно офицеру присвоили звание генерал-майора.

Выбор Гофмана стал неожиданностью для многих: он не является выходцем из «Моссада», и его назначение нарушает традиционную процедуру преемственности, отмечает издание.

